Cina-Taiwan, Pechino annuncia operazione con ‘munizioni vere’ (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Cina spara con “munizioni vere” nello Stretto di Taiwan nell’ennesima esercitazione, sebbene l’azione vada in scena in una piccola area viCina alla sua costa e relativamente lontana dall’isola. Tuttavia, questa operazione avrà luogo una settimana dopo le grandi esercitazioni militari di accerchiamento organizzate da Pechino intorno a Taiwan, presentate da parte cinese come la volontà di inviare un “avvertimento” ai “separatisti” Taiwanesi. L’operazione fa anche seguito al passaggio domenica di due navi da guerra, una americana e l’altra canadese, attraverso lo Stretto di Taiwan. “Il 22 ottobre 2024 saranno sparati colpi con munizioni vive”, si legge in un comunicato della China Maritime Security Administration di Pingtan, città della provincia orientale cinese del Fujian. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Laspara con “munizioni vere” nello Stretto dinell’ennesima esercitazione, sebbene l’azione vada in scena in una piccola area vialla sua costa e relativamente lontana dall’isola. Tuttavia, questaavrà luogo una settimana dopo le grandi esercitazioni militari di accerchiamento organizzate daintorno a, presentate da parte cinese come la volontà di inviare un “avvertimento” ai “separatisti”esi. L’fa anche seguito al passaggio domenica di due navi da guerra, una americana e l’altra canadese, attraverso lo Stretto di. “Il 22 ottobre 2024 saranno sparati colpi con munizioni vive”, si legge in un comunicato della China Maritime Security Administration di Pingtan, città della provincia orientale cinese del Fujian.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cina-Taiwan - Pechino annuncia operazione con ‘munizioni vere’ - Tuttavia, questa operazione avrà luogo una settimana dopo le grandi esercitazioni militari di accerchiamento organizzate da Pechino intorno a Taiwan, presentate da parte cinese come […]. (Adnkronos) – La Cina spara con "munizioni vere" nello Stretto di Taiwan nell'ennesima esercitazione, sebbene l'azione vada in scena in una piccola area vicina alla sua costa e relativamente lontana dall'isola. (Periodicodaily.com)

Cina : portavoce militare - navi da guerra USA - canadesi disturbano stabilita’ di Stretto Taiwan - (Xin) Agenzia Xinhua. Il Comando del teatro orientale dell’Esercito popolare di liberazione cinese rimane sempre in stato di massima allerta e salvaguarda con determinazione la sovranita’ e la sicurezza nazionali, nonche’ la pace e la stabilita’ della regione, ha dichiarato Li Xi, portavoce del comando. (Romadailynews.it)

Taiwan - gli Stati Uniti e il Canada inviano due navi da guerra nello Stretto e rispondono all’accerchiamento dell’isola da parte della Cina - A dirlo è il portavoce del Comando del Teatro orientale dell’Esercito popolare di liberazione, Li Xi, secondo cui le forze armate cinesi hanno “organizzato unità navali e aeree per monitorare e per proteggersi dalle azioni delle navi da guerra durante l’intero transito, gestendo la situazione in conformità con le leggi e i regolamenti”. (Lanotiziagiornale.it)