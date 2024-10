Chi è ancora fidanzato e chi è tornato single? (Di martedì 22 ottobre 2024) È arrivato il momento del gran finale per Temptation Island 2024. Stasera alle 21.35 su Canale 5 va in onda la settima e ultima puntata. E finalmente si scoprirà la decisione che prenderanno Alfonso e Federica, l’ultima coppia ancora nel villaggio, e soprattutto cosa ne è stato di tutti i concorrenti un mese dopo il falò di confronto. La seconda edizione di quest’anno del reality show ha totalizzato una media di oltre 3,2 milioni di telespettatori (pari al 22,6% di share). Iodonna.it - Chi è ancora fidanzato e chi è tornato single? Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di martedì 22 ottobre 2024) È arrivato il momento del gran finale per Temptation Island 2024. Stasera alle 21.35 su Canale 5 va in onda la settima e ultima puntata. E finalmente si scoprirà la decisione che prenderanno Alfonso e Federica, l’ultima coppianel villaggio, e soprattutto cosa ne è stato di tutti i concorrenti un mese dopo il falò di confronto. La seconda edizione di quest’anno del reality show ha totalizzato una media di oltre 3,2 milioni di telespettatori (pari al 22,6% di share).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Quindicenne scomparsa e trovata morta 8 anni dopo - processo ancora fermo : unico indagato l’ex fidanzato - I resti della ragazzina furono ritrovati 8 anni dopo. Continua a leggere . È stato rinviato per l'ottava volta il processo per il femminicidio della 15enne Cameyi Mosammet, scomparsa nel maggio 2010 ad Ancona. Unico indagato per il delitto, l'allora fidanzato Kazi Monir, oggi 34enne e attualmente residente in Bangladesh. (Fanpage.it)

Ex fidanzato di Temptation Island sbugiarda Francesca Sorrentino : “Lei prova ancora qualcosa per Manuel” - Uno degli ex fidanzati di Temptation Island ha rivelato che, conoscendo Francesca Sorrentino, secondo lui è ancora legata a Manuel L'articolo Ex fidanzato di Temptation Island sbugiarda Francesca Sorrentino: “Lei prova ancora qualcosa per Manuel” proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Ancora una volta - Nihan si ritrova al centro della lotta tra il marito e l'ex fidanzato - Zeynep scopre che Emir ha versato una somma di denaro a Banu. Tra tutti, la verità taciuta sulla piccola Deniz. Serie turche, chi sono le attrici e gli attori più amati guarda le foto ... (Iodonna.it)