Che auto si possono guidare da neopatentati? (Di martedì 22 ottobre 2024) Quali auto si possono guidare da neopatentati? Per rispondere a questa domanda bisogna fare riferimento al Codice della Strada, che ha introdotto queste limitazioni del 2011 e poi le ha aggiornate nel 2023. La legge attuale dice che un neopatentato può guidare auto che hanno una potenza massima di 105 kW (142 CV) e che non superino il rapporto peso/potenza di 75 kW per tonnellata. Questo vale per tutte le automobili spinte da un motore termico, ovvero benzina, Diesel oppure bi-fuel, ma anche per le mild hybrid e le full hybrid. Nell'ultimo caso bisogna considerare la potenza del solo motore termico. I numeri, invece, cambiano quando si tratta di auto ibride plug-in - cioè quelle che si ricaricano dall'esterno con una presa di corrente - e di 100% elettriche.

