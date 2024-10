Carlotta, trovata impiccata con una sciarpa a un albero: "Suicidio, sull'ex fidanzato solo illazioni" (Di martedì 22 ottobre 2024) Nelle motivazioni della sentenza con cui l'8 maggio scorso ha chiuso definitivamente, dopo anni, il caso della morte di Carlotta Benusiglio, la stilista di 37 anni trovata impiccata con una sciarpa a un albero dei giardini di piazza Napoli a Milano, il 31 maggio 2016, la Cassazione spiega che fu Europa.today.it - Carlotta, trovata impiccata con una sciarpa a un albero: "Suicidio, sull'ex fidanzato solo illazioni" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nelle motivazioni della sentenza con cui l'8 maggio scorso ha chiuso definitivamente, dopo anni, il caso della morte diBenusiglio, la stilista di 37 annicon unaa undei giardini di piazza Napoli a Milano, il 31 maggio 2016, la Cassazione spiega che fu

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Carlotta, trovata impiccata con una sciarpa a un albero: "Suicidio, sull'ex fidanzato solo illazioni" - Le motivazioni della sentenza della Cassazione che ha assolto definitivamente Marco Venturi, ex compagno della stilista morta a Milano nel 2016 ... (today.it)

Marco Venturi non era lo stalker di Carlotta Benusiglio, "su di lui solo illazioni" - Le motivazioni della sentenza della Cassazione che ha assolto definitivamente l'ex compagno della stilista morta suicida nel 2016 ... (milanotoday.it)

Per un turismo più consapevole nasce l’alleanza delle Ville e dei Musei del Lago di Como - 12 ville e musei che si trovano nel territorio del Lago di Como fanno rete per un turismo più consapevole e sostenibile. I primi eventi in programma il 26 e il 27 ottobre 2024 ... (artribune.com)