Camion investe un anziano in bici: morto in ospedale (Di martedì 22 ottobre 2024) Incidente mortale a Napoli stamattina dove un Camion ha travolto un ciclista di 86 anni a via Argine. Inutili i soccorsi: l'uomo, ricoverato all'ospedale del Mare, è deceduto dopo circa un'ora.L'impatto si è verificato poco prima delle 11 tra via Argine e via Principe di Napoli: ad investire Napolitoday.it - Camion investe un anziano in bici: morto in ospedale Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Incidente mortale a Napoli stamattina dove unha travolto un ciclista di 86 anni a via Argine. Inutili i soccorsi: l'uomo, ricoverato all'del Mare, è deceduto dopo circa un'ora.L'impatto si è verificato poco prima delle 11 tra via Argine e via Principe di Napoli: ad investire

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tragedia della strada : camion investe mortalmente un uomo - Sono in corso gli accertamenti anche per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, la salma è stata trasportata all’ospedale “Moscati” di Avellino. . it. I Carabinieri della locale Compagnia sono immediatamente intervenuti sul posto unitamente al 118. Tempo di lettura: < 1 minutoTragedia nella contrada Santiannia Sant’Angelo dei Lombardi, dove ... (Anteprima24.it)

Camion investe un 12enne in bicicletta in piazzale Chiavris - il ragazzo è in prognosi riservata - Grave incidente stradale stamattina – poco prima delle 9 – in piazzale Chiavris, all'angolo con via Forni di Sotto. Si trova ricoverato. . Dopo l'investimento il ragazzo è rovinato a terra sull'asfalto. . Un ragazzo di 12 anni, che viaggiava sulla sua bicicletta, è stato urtato da un camion della Net. (Udinetoday.it)

Bisceglie - camion dei rifiuti investe un uomo in retromarcia : morto 77eenne - “Siamo profondamente addolorati per la morte di un nostro concittadino avvenuta questa mattina nella villa comunale – ha detto il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano – Una notizia tragica che non avremmo mai voluto ricevere e che ci rattrista tutti. Le autorità sono in attesa dell’arrivo del medico legale per gli accertamenti sul corpo del malcapitato. (Thesocialpost.it)