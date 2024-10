Calhanoglu ko, Juve a rischio. Inter, c’è folla in infermeria (Di martedì 22 ottobre 2024) Nel weekend che ha celebrato il trionfo del “corto muso“ assai caro a Max Allegri e a cui tutte le “big“ si sono aggrappate, pesante, anzi pesantissimo il blitz all’Olimpico dell’Inter che pur senza brillare eccessivamente ma limitando al minimo i pericoli, porta a casa tre punti importanti. Vittoria di misura ma pulita, in una serata più di lotta che di governo, con i giallorossi di Juric a ruminare calcio (e sollevare un po’ di polvere finché non è scoppiato Angelino) e i campioni d’Italia (incerottati ma sempre reattivi) capaci di andare al tiro con facilità. Comunque e dovunque: al di là delle sofferenze, degli alti e bassi. E bravi soprattutto ad aspettare l’attimo "fuggente".. Sport.quotidiano.net - Calhanoglu ko, Juve a rischio. Inter, c’è folla in infermeria Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Nel weekend che ha celebrato il trionfo del “corto muso“ assai caro a Max Allegri e a cui tutte le “big“ si sono aggrappate, pesante, anzi pesantissimo il blitz all’Olimpico dell’che pur senza brillare eccessivamente ma limitando al minimo i pericoli, porta a casa tre punti importanti. Vittoria di misura ma pulita, in una serata più di lotta che di governo, con i giallorossi di Juric a ruminare calcio (e sollevare un po’ di polvere finché non è scoppiato Angelino) e i campioni d’Italia (incerottati ma sempre reattivi) capaci di andare al tiro con facilità. Comunque e dovunque: al di là delle sofferenze, degli alti e bassi. E bravi soprattutto ad aspettare l’attimo "fuggente"..

