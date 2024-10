Boss in incognito 2024, stasera la prima puntata con Max Giusti: anticipazioni del 22 ottobre (Di martedì 22 ottobre 2024) Max Giusti torna in prima serata con la nuova stagione di Boss in incognito 2024, il docu-reality trasmesso in prime time su Rai2. Scopriamo le anticipazioni e il protagonista al centro della prima puntata di stasera, martedì 22 ottobre 2024. Boss in incognito 2024, la puntata del 22 ottobre Martedì 22 ottobre 2024 dalle ore 21.20 torna l’appuntamento con “Boss in incognito“, il docu-reality di successo condotto da Max Giusti e giunto alla sua decima edizione. Il conduttore torna in prima serata a raccontare, insieme a una realtà aziendale italiana d’eccellenza, le storie dei Boss che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie, camuffati, con una nuova identità e un aspetto fisico inedito. Superguidatv.it - Boss in incognito 2024, stasera la prima puntata con Max Giusti: anticipazioni del 22 ottobre Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Maxtorna inserata con la nuova stagione diin, il docu-reality trasmesso in prime time su Rai2. Scopriamo lee il protagonista al centro delladi, martedì 22in, ladel 22Martedì 22dalle ore 21.20 torna l’appuntamento con “in“, il docu-reality di successo condotto da Maxe giunto alla sua decima edizione. Il conduttore torna inserata a raccontare, insieme a una realtà aziendale italiana d’eccellenza, le storie deiche hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie, camuffati, con una nuova identità e un aspetto fisico inedito.

