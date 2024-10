Blockchain, nasce la prima piattaforma italiana per la gestione e notarizzazione delle fideiussioni (Di martedì 22 ottobre 2024) Cetif Advisory, Nexi e Reply uniscono le forze per introdurre una piattaforma che sfrutta la tecnologia nel settore delle fideiussioni Wired.it - Blockchain, nasce la prima piattaforma italiana per la gestione e notarizzazione delle fideiussioni Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Cetif Advisory, Nexi e Reply uniscono le forze per introdurre unache sfrutta la tecnologia nel settore

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cetif lancia la prima piattaforma italiana per la gestione digitale delle fideiussioni - Grazie alla soluzione lanciata in collaborazione con Nexi e Reply si potrà gestire l'intero ciclo di vita delle fideiussioni compresa la notarizzazione in blockchain. (insurzine.com)

Gli aromi per sigarette elettroniche sono diventati prodotti di monopolio: i cambiamenti normativi - La nuova regolamentazione impone che ogni confezione di aromi per sigarette elettroniche riporti una fascetta fiscale, per l'accisa. (bitmat.it)

CETIF lancia piattaforma per gestione dell’intero ciclo di vita delle fideiussioni - CETIF: la piattaforma per la gestione dell’intero ciclo di vita, la digitalizzazione e la notarizzazione in blockchain delle fideiussioni ... (bitmat.it)