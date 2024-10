Bisseck: «Domani servirà tanta concentrazione. Problemi in difesa? Siamo migliorati sotto tanti aspetti» (Di martedì 22 ottobre 2024) Le parole di Yann Bisseck, difensore dell’Inter, in conferenza stampa in vista del prossimo impegno di Champions League contro lo Young Boys Yann Bisseck ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League Young Boys-Inter. Di seguito le sue parole. SULL’IMPORTANZA DELLA VITTORIA CONTRO LA ROMA E LA SFIDA A BREVE CON LA Calcionews24.com - Bisseck: «Domani servirà tanta concentrazione. Problemi in difesa? Siamo migliorati sotto tanti aspetti» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Le parole di Yann, difensore dell’Inter, in conferenza stampa in vista del prossimo impegno di Champions League contro lo Young Boys Yannha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League Young Boys-Inter. Di seguito le sue parole. SULL’IMPORTANZA DELLA VITTORIA CONTRO LA ROMA E LA SFIDA A BREVE CON LA

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inzaghi “In Champions mai facile”, Bisseck “Siamo l'Inter” - BERNA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – “Siamo l’Inter, siamo una grande squadra”. Yann Bisseck ha le idee chiare e ha grande fiducia ... (iltempo.it)

Bisseck: «Domani servirà tanta concentrazione. Problemi in difesa? Siamo migliorati sotto tanti aspetti» - Le parole di Yann Bisseck, difensore dell’Inter, in conferenza stampa in vista del prossimo impegno di Champions League contro lo Young Boys Yann Bisseck ha parlato in conferenza stampa in vista della ... (calcionews24.com)

CHAMPIONS - Inter, Bisseck: "Non pensiamo alla Juventus, ne riparliamo dopo aver vinto" - Yann Bisseck, difensore dell‘Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Young Boys. Queste le sue parole: “Siamo molto contenti di aver vinto a Roma, ma è una cosa relativ ... (napolimagazine.com)