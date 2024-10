Basta sangue sull’asfalto, l’appello: "Servono più agenti per la Stradale" (Di martedì 22 ottobre 2024) FERRARA "La polizia Stradale di Ferrara è stata dimenticata". Si tratta dell’appello dei rappresentanti della Federazione sindacale di polizia (F.S.P.) ai parlamentari ferraresi Davide Bergamini (Lega) e Mauro Malaguti (Fratelli d’Italia), nel corso di un incontro tenutosi ieri mattinata nella caserma ‘Bevilacqua’ di Ferrara. Un momento di confronto dove sono stati illustrati alcuni dati relativi alla situazione della Polizia Stradale di Ferrara. All’incontro erano presenti i segretari nazionale, regionale e provinciale F.S.P, rispettivamente Gianni Pollastri, Giovanni Trovato, David Marinai e il segretario provinciale vicario F.S.P., Fabio Zaccarini, promotore dell’iniziativa e in rappresentanza della Polizia Stradale di Ferrara. Ilrestodelcarlino.it - Basta sangue sull’asfalto, l’appello: "Servono più agenti per la Stradale" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) FERRARA "La poliziadi Ferrara è stata dimenticata". Si tratta deldei rappresentanti della Federazione sindacale di polizia (F.S.P.) ai parlamentari ferraresi Davide Bergamini (Lega) e Mauro Malaguti (Fratelli d’Italia), nel corso di un incontro tenutosi ieri mattinata nella caserma ‘Bevilacqua’ di Ferrara. Un momento di confronto dove sono stati illustrati alcuni dati relativi alla situazione della Poliziadi Ferrara. All’incontro erano presenti i segretari nazionale, regionale e provinciale F.S.P, rispettivamente Gianni Pollastri, Giovanni Trovato, David Marinai e il segretario provinciale vicario F.S.P., Fabio Zaccarini, promotore dell’iniziativa e in rappresentanza della Poliziadi Ferrara.

