Basta playlist anonime. Spotify testa le copertine personalizzate per le raccolte musicali (Di martedì 22 ottobre 2024) La beta per il momento è limitata alla lingua inglese ma è aperta agli utenti Free e Premium. Si possono caricare anche immagini proprie e usare strumenti grafici per arricchire le copertine Dday.it - Basta playlist anonime. Spotify testa le copertine personalizzate per le raccolte musicali Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La beta per il momento è limitata alla lingua inglese ma è aperta agli utenti Free e Premium. Si possono caricare anche immagini proprie e usare strumenti grafici per arricchire le

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Halloween, le idee più belle e creative - Anche in Italia il 31 ottobre, in occasione di Halloween, è diventata tradizione addobbare le case con decorazioni a tema. In questo modo la propria abitazione sarà pronta per accogliere i visitatori ... (quotidiano.net)

Basta un filo di vento, di Franco Faggiani I Recensione - Basta un filo di vento, è un libro di Franco Faggiani edito da Fazi. Un libro appassionante, che regala emozioni sin da subito ... (eroicafenice.com)

Marci, sporchi e arrapati: mezzo secolo di ‘Hotter Than Hell’, il flop imprescindibile dei Kiss - Elogio della sporcizia sonora del secondo album del quartetto, che usciva il 22 ottobre 1974. Maltrattato all’epoca, ha influenzato metal, grunge, stoner, sludge e persino il punk ... (rollingstone.it)