Auto, Confindustria: crollo settore mette a rischio crescita (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ott. (askanews) – Il crollo del settore dell'Auto, tornato circa al livello di produzione di inizio 2013, data la sua rilevanza, mette a rischio la crescita italiana sia di breve che di medio-lungo periodo: -26,1% la produzione a luglio 2024 rispetto a lu – glio 2023 contro il -3,8% della produzione industriale totale; nel comparto Auto – veicoli propriamente detti il calo è ancora più profondo (-34,7%). A lanciare l'allarme è il Centro Studi di Confindustria nel rapporto con le previsioni d'autunno sottolineando che "la crisi dell'Auto italiana costituisce un importante rischio al ribasso nello scenario di previsione del Pil italiano per il 2025". Il fenomeno, seppur legato alla debolezza della domanda, non è solo congiunturale.

