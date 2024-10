Ascolti tv, ‘Mike’ su Rai 1 si aggiudica la prima serata (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – ‘Mike’ vince la prima serata di ieri. Il primo appuntamento della miniserie in onda su Rai 1 ha raggiunto 3.400.000 di spettatori e il 19,5% di share. Il Grande Fratello su Canale 5 ha totalizzato 2.268.000 di spettatori e il 18,2% di share. Terzo posto per ‘La Torre di Babele’ su La7 che ha raggiunto 1.042.000 di spettatori e il 5,4% di share. Fuori dal podio Italia 1 con ‘Black Site – La tana del lupo’ che è stato visto da 913.000 spettatori, registrando il 5,5% di share mentre ‘Quarta Repubblica’ su Rete 4 ha ottenuto 810.000 spettatori e il 5,6% di share. Seguono: Tv8 con ‘GialappaShow’ (821.000 spettatori, 4,8% share); Rai 3 con ‘Lo stato delle cose’ (719.000 spettatori, 4,4% share); Rai 2 con ‘Se mi lasci non vale’ (321.000 spettatori, 1,8% share) e Nove con ‘Only Fun – Spettacolo comico’ (140.000 spettatori, 2,3% share). Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) –vince ladi ieri. Il primo appuntamento della miniserie in onda su Rai 1 ha raggiunto 3.400.000 di spettatori e il 19,5% di share. Il Grande Fratello su Canale 5 ha totalizzato 2.268.000 di spettatori e il 18,2% di share. Terzo posto per ‘La Torre di Babele’ su La7 che ha raggiunto 1.042.000 di spettatori e il 5,4% di share. Fuori dal podio Italia 1 con ‘Black Site – La tana del lupo’ che è stato visto da 913.000 spettatori, registrando il 5,5% di share mentre ‘Quarta Repubblica’ su Rete 4 ha ottenuto 810.000 spettatori e il 5,6% di share. Seguono: Tv8 con ‘GialappaShow’ (821.000 spettatori, 4,8% share); Rai 3 con ‘Lo stato delle cose’ (719.000 spettatori, 4,4% share); Rai 2 con ‘Se mi lasci non vale’ (321.000 spettatori, 1,8% share) e Nove con ‘Only Fun – Spettacolo comico’ (140.000 spettatori, 2,3% share).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

X Factor - al via le serate live : «Nessuno di noi vuole una tv di urla e strepiti». Ghali ospite della prima serata : tutte le anticipazioni - Ci pensa Manuel Agnelli a sintetizzare il mood di X Factor 2024: «È la prima volta che mi diverto». È così che uno dei quattro giudici introduce alla nuova... (Leggo.it)

L’ALTRA ITALIA VA SOTTO L’1% MA LA RAI CONFERMA IL TALK IN PRIMA SERATA CON “CORRETTIVI” - Il format di Rai2 tra politica, dibattiti e inchieste si è inserito nell’arena del giovedì dove Formigli e Del Debbio la fanno da padrone tra gli appassionati del genere. Un disastro annunciato? Per molti sì, forse non di questa proporzione. Nulla di tutto questo visto che L’Altra Italia, come anticipa Tvblog, rimane in prime time il giovedì su Rai2: “sono in corso correttivi al format”. (Bubinoblog)

Stasera in TV : Film da vedere Lunedì 21 Ottobre - in prima serata - Stasera in TV, Lunedì 21 Ottobre 2024: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti. (Comingsoon.it)