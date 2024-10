Anzio, trovato con quasi 100 bustine di crack e 16 di cocaina: arrestato 22enne (Di martedì 22 ottobre 2024) Anzio, 22 ottobre 2024 – I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno eseguito un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti in Corso Italia. I Carabinieri dell’Aliquota Operativa, con il supporto di personale delle Stazioni di Anzio e Nettuno, hanno arrestato due persone: un 22enne romeno e un 26enne italiano. Nell’ambito dell’attività i militari riuscivano a infiltrarsi nelle abitazioni della zona, eludendo il controllo del giovane italiano che fungeva da vedetta. L’altro giovane, notato un via vai sospetto, tentava di allontanarsi ma è stato bloccato. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 97 bustine contenenti 20g di crack e 16 bustine con 7g di cocaina. Entrambi gli arrestati, sono stati tradotti in caserma in attesa di rito direttissimo. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 – I Carabinieri della Compagnia dihanno eseguito un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti in Corso Italia. I Carabinieri dell’Aliquota Operativa, con il supporto di personale delle Stazioni die Nettuno, hannodue persone: unromeno e un 26enne italiano. Nell’ambito dell’attività i militari riuscivano a infiltrarsi nelle abitazioni della zona, eludendo il controllo del giovane italiano che fungeva da vedetta. L’altro giovane, notato un via vai sospetto, tentava di allontanarsi ma è stato bloccato. Sottoposto a perquisizione personale, è statoin possesso di 97contenenti 20g die 16con 7g di. Entrambi gli arrestati, sono stati tradotti in caserma in attesa di rito direttissimo.

