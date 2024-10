Anm: "Toghe politicizzate pericolo per la democrazia". Peccato che erano loro a parlare della Meloni (Di martedì 22 ottobre 2024) L'Associazione Nazionale Magistrati prende la parola sulle polemiche scatenate dallo scoop de Il Tempo che ha pubblicato la mail scritta dal sostituto procuratore della Cassazione Marco Patarnello ad alcuni colleghi. L'associazione mette in guardia sui pericoli derivanti dalle accuse di politicizzazione nei confronti dei magistrati. Peccato, però, che i primi a parlare di politica sono stati proprio i magistrati con l'attacco alla premier. È proprio la mail di Patarnello, infatti, che definisce la Meloni più pericolosa di Berlusconi.       Ma vediamo cosa dice l'Associazione Nazionale Magistrati. «Le ricorrenti accuse di politicizzazione in danno di quei magistrati che assumono decisioni sgradite alla Politica offendono, prima ancora che i magistrati e la Magistratura, il Paese e il suo assetto democratico. Iltempo.it - Anm: "Toghe politicizzate pericolo per la democrazia". Peccato che erano loro a parlare della Meloni Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L'Associazione Nazionale Magistrati prende la parola sulle polemiche scatenate dallo scoop de Il Tempo che ha pubblicato la mail scritta dal sostituto procuratoreCassazione Marco Patarnello ad alcuni colleghi. L'associazione mette in guardia sui pericoli derivanti dalle accuse di politicizzazione nei confronti dei magistrati., però, che i primi adi politica sono stati proprio i magistrati con l'attacco alla premier. È proprio la mail di Patarnello, infatti, che definisce lapiùsa di Berlusconi.       Ma vediamo cosa dice l'Associazione Nazionale Magistrati. «Le ricorrenti accuse di politicizzazione in danno di quei magistrati che assumono decisioni sgradite alla Politica offendono, prima ancora che i magistrati e la Magistratura, il Paese e il suo assetto democratico.

