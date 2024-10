Amici 24, scoppia un'accesa discussione tra le ballerine Alessia e Rebecca: "Perfida a me non lo dici" (VIDEO) (Di martedì 22 ottobre 2024) Scontro nella scuola di Amici 24 tra le giovani ballerine Alessia Pecchia e Rebecca Ferrari: ecco cosa è successo nel daytime di ieri del talent show di Maria De Filippi. Comingsoon.it - Amici 24, scoppia un'accesa discussione tra le ballerine Alessia e Rebecca: "Perfida a me non lo dici" (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Scontro nella scuola di24 tra le giovaniPecchia eFerrari: ecco cosa è successo nel daytime di ieri del talent show di Maria De Filippi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

De Filippi e Toffanin insieme per This is me: le anticipazioni - Si chiamerà This is me il nuovo programma condotto da Maria de Filippi e Silvia Toffanin su Canale 5: ecco le prime anticipazioni ... (ultimenotizieflash.com)

Ballo, memorial Fausto Scaglioni. Tante coppie si sono sfidate al ristorante “La Giara“ - "Fausto era così, e così avrebbe voluto fare una serata, seppur in suo onore": a dirlo sono i fratelli Luca e Roberto Scaglioni, titolari del ristorante “La Giara“, che domenica sera, in occasione del ... (ilrestodelcarlino.it)

Anticipazioni This is me, il programma di Maria De Filippi e Silvia Toffanin - Alessio Cavaliere e Alessio Gaudino sono i ballerini professionisti del programma. Tra i professionisti non ci sono i professionisti di Amici 24, bensì altri ballerini come: Talisa e Michele Lanzeroti ... (ilvicolodellenews.it)