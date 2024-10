Ai nastri di partenza ‘Global Welfare Summit 2024’, ecco dati su futuro globale (Di martedì 22 ottobre 2024) In occasione del 'Global Welfare Summit', il direttore dell’osservatorio Italian Welfare, Stefano Castrignanò, ha presentato i primi risultati delle elaborazioni dell’Osservatorio Ai nastri di partenza, nella suggestiva cornice di Villa Miani a Roma, il 'Global Welfare Summit', il più importante evento sul Welfare globale in Italia che si terrà domani 23 ottobre. Grazie ad una Sbircialanotizia.it - Ai nastri di partenza ‘Global Welfare Summit 2024’, ecco dati su futuro globale Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) In occasione del 'Global', il direttore dell’osservatorio Italian, Stefano Castrignanò, ha presentato i primi risultati delle elaborazioni dell’Osservatorio Aidi, nella suggestiva cornice di Villa Miani a Roma, il 'Global', il più importante evento sulin Italia che si terrà domani 23 ottobre. Grazie ad una

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ai nastri di partenza 'Global Welfare Summit 2024', ecco dati su futuro globale - In occasione del 'Global Welfare Summit', il direttore dell’osservatorio Italian Welfare, Stefano Castrignanò, ha presentato i primi risultati delle elaborazioni dell’Osservatorio ... (adnkronos.com)

Manovra, verso aumento 17 euro per pensioni minime in 2025 - (Adnkronos) – La conferma anche per il 2025 della rivalutazione delle pensioni minime del 2,7% porterebbe un rialzo di circa 17 euro mensili nell'assegno a 631,37 euro dagli attuali 614,77. A quanto a ... (sardegnareporter.it)

Ospedale Predabissi, taglio del nastro per tre nuovi reparti con l’assessore regionale Bertolaso - Taglio del nastro giovedì pomeriggio per tre nuovi reparti all’ospedale Predabissi di Vizzolo, dove ha fatto tappa l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso. Alla presenza dell’altro assessore ... (ilcittadino.it)