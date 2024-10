AEW: Aggiornamenti sulla situazione di Rey Fenix e Pentagon Jr. (Di martedì 22 ottobre 2024) Secondo le voci in circolazione il futuro di Rey Fenix e Pentagon Jr. sembra essere sempre più lontano dalla AEW. I due messicani sono assenti da tempo dalla programmazione della federazione ed il loro futuro pare essere in WWE. Al momento sono ancora sotto contratto con la AEW, ma le loro situazioni contrattuali non sono proprio uguali. Gli ultimi match dei messicani in AEW risalgono allo scorso luglio. Ne ha parlato Dave Meltzer durante il Wrestling Observer Radio. Arriveranno in WWE? Durante Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha fornito Aggiornamenti sulla situazione dei Lucha Bros in seno alla AEW. Pentagon Jr. è vicino al diventare un free agent, con possibilità di accasarsi altrove, mentre per Rey Fenix la situazione è un po’ più complessa. Zonawrestling.net - AEW: Aggiornamenti sulla situazione di Rey Fenix e Pentagon Jr. Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Secondo le voci in circolazione il futuro di ReyJr. sembra essere sempre più lontano dalla AEW. I due messicani sono assenti da tempo dalla programmazione della federazione ed il loro futuro pare essere in WWE. Al momento sono ancora sotto contratto con la AEW, ma le loro situazioni contrattuali non sono proprio uguali. Gli ultimi match dei messicani in AEW risalgono allo scorso luglio. Ne ha parlato Dave Meltzer durante il Wrestling Observer Radio. Arriveranno in WWE? Durante Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha fornitodei Lucha Bros in seno alla AEW.Jr. è vicino al diventare un free agent, con possibilità di accasarsi altrove, mentre per Reylaè un po’ più complessa.

