Adamant ’monca’ senza Ballabio. E i piccoli faticano (Di martedì 22 ottobre 2024) C’è una sliding door nell’inizio di campionato fin qui molto positivo dell’Adamant, ed è il momento dell’infortunio al play titolare Ballabio. Fino a quel momento, dopo due vittorie travolgenti, era avanti di una decina di punti nel terzo quarto sul campo della Virtus Padova, una delle big del girone. Da quel momento, qualcosa è cambiato: ha vinto comunque a Padova, rischiando grosso nel finale, ha faticato per superare Montebelluna, fanalino di coda che sta prendendo cappotti pesanti ovunque, e ha pesantemente pagato dazio domenica a Pordenone, per colpa di una giornata straordinaria al tiro dei friulani, ma anche di un assetto che ad oggi è ’monco’. senza un regista, Santiago e Marchini devono snaturarsi in un ruolo non loro, facendo perdere fluidità offensiva alla squadra e perdendo vena relizzativa loro, anche se l’argentino a Pordenone ha segnato tanto. Sport.quotidiano.net - Adamant ’monca’ senza Ballabio. E i piccoli faticano Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) C’è una sliding door nell’inizio di campionato fin qui molto positivo dell’, ed è il momento dell’infortunio al play titolare. Fino a quel momento, dopo due vittorie travolgenti, era avanti di una decina di punti nel terzo quarto sul campo della Virtus Padova, una delle big del girone. Da quel momento, qualcosa è cambiato: ha vinto comunque a Padova, rischiando grosso nel finale, ha faticato per superare Montebelluna, fanalino di coda che sta prendendo cappotti pesanti ovunque, e ha pesantemente pagato dazio domenica a Pordenone, per colpa di una giornata straordinaria al tiro dei friulani, ma anche di un assetto che ad oggi è ’monco’.un regista, Santiago e Marchini devono snaturarsi in un ruolo non loro, facendo perdere fluidità offensiva alla squadra e perdendo vena relizzativa loro, anche se l’argentino a Pordenone ha segnato tanto.

