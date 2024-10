Linkiesta.it - A cosa serve la microvinificazione?

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il mondo enologico è in continua evoluzione, complice un quadro climatico altamente instabile e problematico che sta costringendo i viticoltori a prendere decisioni complesse, spesso senza disporre degli strumenti necessari per affrontarle con la dovuta consapevolezza. Sebbene la conoscenza analitica di un vitigno rappresenti un’imprescindibile punto di partenza, non è sufficiente a prevedere l’effetto di certe scelte sul risultato finale. Di qui l’importanza di verificare la correttezza delle ipotesi che emergono da un pregevole mix di esperienza e competenza attraverso la vinificazione su piccola scala, con l’obiettivo di riprodurre – nel modo più fedele possibile – ciò che avviene nelle grandi cantine, imitandone tanto le tecniche quanto le attrezzature.