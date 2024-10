Vento troppo forte e l'aereo manca due atterraggi: la manovra choc in Irlanda (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Vento trasversale di quasi 60 Km/h è troppo forte: l'aereo prova un secondo atterraggio ma sembra quasi spazzato via, ecco i video con le riattaccate di un Atr-62 della Air Lingus a Dublino Ilgiornale.it - Vento troppo forte e l'aereo manca due atterraggi: la manovra choc in Irlanda Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Iltrasversale di quasi 60 Km/h è: l'prova un secondoo ma sembra quasi spazzato via, ecco i video con le riattaccate di un Atr-62 della Air Lingus a Dublino

Nardò - Fratelli (coltelli) d’Italia : consigliere contesta un evento “troppo di destra” - Nardò, il festival con ospiti di destra che non va giù alla destra Proprio questo è avvenuto durante il consiglio comunale di Nardò, in provincia di Lecce, della scorsa settimana in cui il consigliere di opposizione in quota Fratelli d’Italia, Alberto Gatto, ha criticato aspramente l’organizzazione da parte dell’amministrazione comunale della rassegna letteraria “La Neretina. (Ilprimatonazionale.it)

Benevento - dottor Jekyll e Mr. Hyde : devastante in casa - troppo timido in trasferta - La Serie C, tuttavia, è anche questo perché soprattutto in trasferta ha sempre avuto un peso specifico importante il fattore campo e in futuro il Benevento dovrà essere bravo anche a speculare sulle difficoltà degli avversari evitando, a volte, di specchiarsi troppo. Tempo di lettura: 3 minutiI numeri, anche se incapaci di cogliere tutte le sfaccettature, difficilmente non sono in grado di ... (Anteprima24.it)

Shawn Michaels : “Troppo presto per un evento congiunto TNA-NXT” - “Queste cose sono sempre possibili,” ha affermato Michaels. Michaels ha stuzzicato l’idea di un evento crossover, ma ha anche sottolineato l’importanza di non affrettare le cose. Secondo la mia opinione personale, a volte se si va troppo presto verso queste cose, beh, poi le hai già fatte e dove vai da lì? Al momento, stiamo godendo di questa partnership e stiamo assistendo a incontri che non ... (Zonawrestling.net)