Venom: The Last Dance, la guida! Tutto quello che c'è da sapere sul terzo film della saga! Venom: The Last Dance, terzo ed "ultimo" film della saga con protagonista l'Eddie Brock di Tom Hardy arriverà nei cinema italiani a partire da giovedì 24 ottobre 2024. Un film attesissimo che ha il compito di chiudere la trilogia e risollevare le sorti di un personaggio che (tra alti e bassi) non ha mai davvero colpito il cuore dei fan. Si parla tanto di questo film, un po' perché si vocifera di una presenza "ragnesca", un po' perchè dovrebbe introdurre un cattivo di cui si conosce poco (cinematograficamente parlando – interprete, importanza). Venom, dove eravamo rimasti Nel primo Venom (2018), Eddie Brock è un giornalista che indaga sulla Life Foundation, un'azienda scientifica coinvolta in esperimenti illegali con simbionti alieni.

“Venom : The Last Dance” - il film dal 24 al 27 ottobre - Gli spettatori che assisteranno alle proiezioni previste dal 24 al 27 ottobre nelle sale IMAX® di UCI Porta di Roma, UCI Orio, UCI Luxe Campi Bisenzio e UCI Verona riceveranno l’esclusivo artwork IMAX® dedicato al film, mentre gli spettatori che acquisteranno il biglietto per assistere alle proiezioni previste nelle stesse date in tutti i multiplex del Circuito riceveranno un poster del film ... (Lopinionista.it)

Venom : The Last Dance - rivelata la durata del film - La durata di 110 minuti è in linea con il franchise e con l’Universo Spider-Man della Sony: Venom del 2018 aveva una durata di 1 ora e 52 minuti con i titoli di coda, mentre Madame Web aveva una durata di 1 ora e 56 minuti. Venom 3 ha la stessa durata di Ghost Rider del 2007 e Wanted del 2008, e solo un minuto in più di Bloodshot e Harley Quinn: Birds of Prey del 2020 (1 ora e 49 minuti). (Nerdpool.it)