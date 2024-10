Ilnapolista.it - Un altro Simeone attaccante generoso: il piccolo Giuliano che si sacrifica per l’Atletico di papà (Relevo)

(Di lunedì 21 ottobre 2024)Madrid ha sofferto contro la neo-promossa Leganes, ma è riuscito, in rimonta, a vincere 3-1. Uno dei protagonisti è stato, il figlio del Cholo e il fratello minore di Giovanni del Napoli. Come lui,, classe 2002, è un centravanti, ma ieri si è adattato per qualche minuto da esterno per mancanza di alternative e ha fornito un assist.siconMadrid pur di giocarescrive: Possiamo dire tante cose buone sull’argentino, ma soprattutto che si adatta a tutto ciò che gli viene chiesto. Essere il figlio dell’allenatore, in molte occasioni, può portare problemi. Non è questo il caso. Lo staff tecnico e la direzione sportiva hanno deciso che quest’anno il piùdeidoveva avere più spazio in squadra.