Traffico Roma del 21-10-2024 ore 08:00 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati dalla redazione auto in fila sul Raccordo per Traffico intenso tra la Casilina e l’abbia in carreggiata interna e tra la Prenestina e la Nomentana su quella esterna lentamente code per Traffico intenso sull’intero tratto Urbano della A24 Roma-teramo verso la tangenziale est e sulla diramazione Roma sud da Torrenova al Raccordo Traffico in coda sulla tangenziale est tra viale Castrense via Prenestina e proseguendo tra Ponte delle Valli via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico code per incidente in via Tiburtina all’altezza di via degli Equi e per un altro incidente in Piazza delle Crociate Roma code sulla via Flaminia da Labaro a via Due Ponti è lungo la Salaria da Fidene a via dei Prati Fiscali altre cose sulla Cristoforo Colombo tra Casal Palocco e Vitinia sulla via del mare dalla scienze e via di Decima è lungo la Pontina tra Pomezia e ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-10-2024 ore 08:00 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione auto in fila sul Raccordo perintenso tra la Casilina e l’abbia in carreggiata interna e tra la Prenestina e la Nomentana su quella esterna lentamente code perintenso sull’intero tratto Urbano della A24-teramo verso la tangenziale est e sulla diramazionesud da Torrenova al Raccordoin coda sulla tangenziale est tra viale Castrense via Prenestina e proseguendo tra Ponte delle Valli via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico code per incidente in via Tiburtina all’altezza di via degli Equi e per un altro incidente in Piazza delle Crociatecode sulla via Flaminia da Labaro a via Due Ponti è lungo la Salaria da Fidene a via dei Prati Fiscali altre cose sulla Cristoforo Colombo tra Casal Palocco e Vitinia sulla via del mare dalla scienze e via di Decima è lungo la Pontina tra Pomezia e ...

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Traffico Roma del 20-10-2024 ore 19 : 30 - it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma. luceverde. Luceverde Roma Un saluto dalla redazione chiuse al traffico per lavori viale delle Province da Piazzale delle Province a via Tiburtina diverse linee di bus vengono quindi degli altri su Viale Ippocrate e via Tiburtina domani 21 ottobre a Torrevecchia alle 7:30 ... (Romadailynews.it)

Un morto e 3.100 evacuati per l'alluvione in Emilia Romagna. Traffico aereo in tilt al Nord per problemi ai radar - . La quantità straordinaria di pioggia ha causato l'inondazione di numerose zone di Bologna, con le vie della città allagate e le reti fognarie e di scolo nell'impossibilità di assorbire l'acqua. twitter. In totale sono ben 15 i corsi d'acqua che durante l'evento hanno superato la soglia di allarme. (Agi.it)

Traffico Roma del 20-10-2024 ore 18 : 30 - luceverde. Luceverde Roma ben trovati all’ascolto in centro fino alle 19 una manifestazione in piazza San Giovanni Bosco potrebbe creare di percussioni al traffico di zona 20:45 all’Olimpico la Roma ospiterà l’Inter adottate le consuete modifiche alla viabilità in tutta l’area circostante lo stadio mi ricordo che lo stadio è raggiungibile anche dalle numerose linee di busta in arrivo dei diversi ... (Romadailynews.it)