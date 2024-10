Totti clamoroso, può tornare a giocare a 48 anni: “Mi hanno chiamato squadre di Serie A” (Di lunedì 21 ottobre 2024) La rivelazione clamorosa di Totti, potrebbe tornare a giocare: "Mi hanno chiamato e mi hanno fatto venire un po' di pazzia. Se dovessi tornare a giocare in Serie A mi dovrei allenare bene bene". Fanpage.it - Totti clamoroso, può tornare a giocare a 48 anni: “Mi hanno chiamato squadre di Serie A” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La rivelazione clamorosa di, potrebbe: "Mie mifatto venire un po' di pazzia. Se dovessiinA mi dovrei allenare bene bene".

Roma : Totti” Potrei tornare a giocare” - Mi hanno cercato alcune squadre di Serie A di recente” IN 2 MESI SAREI PRONTO – “Quando è successo? Un mese fa e mi hanno fatto venire un po’ di pazzia, un po’ di pensieri. sport che campeggia sulla maglia nerazzurra, è intervenuto negli stand dello Sportitalia Village rispondendo alle domande dei giornalisti presenti. (Terzotemponapoli.com)

Totti : "Tornare a giocare? Mai dire mai. Un mese fa mi hanno cercato dei club di Serie A. In 2 mesi sarei pronto..." - Francesco Totti è tornato a parlare. L`ex capitano e bandiera della Roma, oggi icona del brand Betsson, che sponsorizza fra le altre anche... (Calciomercato.com)

Pogba : «Sarò nuovo per tornare a giocare nella Juve e nella Francia. Motta giudicherà dal campo. Giusto dare a Yildiz la maglia numero 10. Vi dico chi vincerà la Champions» - Oggi Paul Pogba è presente anche con un’intervista su La Gazzetta dello Sport a ribadire la sua voglia di tornare in […]. Tutti i dettagli Le parole di ieri a Espn hanno fatto rumore nel mondo Juve e non solo. Le parole di Paul Pogba, centrocampista francese della Juventus, dopo la riduzione della squalifica per doping. (Calcionews24.com)