Torrimpietra chiuso temporaneamente il ponticello in via Tre Denari

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Fiumicino, 21 ottobre 2024 – Il Comune di Fiumicino informa che, da mercoledì 23 ottobre a giovedì 25 ottobre, dalle 9 alle 17, saràilin Via Treper permettere i lavori di scavo; verrà pertanto istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria: chiusura temporanea al transito veicolare delTrein entrata e in uscita da Via Tree da Via Aurelia; istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata nel tratto interessato dai lavori, opportunamente delimitato e segnalato; apposizione di idonei cartelli di preavviso del cantiere, lavori in corso, senso vietato e limite di velocità di 30 Km/h. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.