Svelata un’organizzazione che gestiva il traffico di migranti tra Medio Oriente e Calabria

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Nelle ultime ore, un'importante operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Crotone ha messo in lucecriminale ben strutturata, attiva neldiirregolari dalverso l'Europa. La Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro ha confermato l'arresto di 13 persone implicate in reati di favoreggiamento all'immigrazione clandestina, riciclaggio e attività illecita di trasferimento di denaro, grazie all'azione congiunta delle forze dell'ordine italiane. Le indagini rivelano una rete internazionale che opera in Turchia, Iraq, Italia e altri Paesi europei. Caratteristiche dell'organizzazione criminale L'organizzazione scoperta si distingue per la sua vasta ramificazione geografica. Le operazioni centrali avvenivano in Turchia e Iraq, mentre le diramazioni raggiungono l'Italia, la Francia e la Grecia.