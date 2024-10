Lanazione.it - Sfondati i vetri delle auto in sosta

(Di lunedì 21 ottobre 2024) "Controllo del territorio e sicurezza stradale priorità non più rimandabili": a sostenerlo è Augusto Peltristo, capogruppo di Fare Perugia e portavoce del Comitato Pievaiola. Peltristo interviene sui recenti atti vandalici a Mugnano e sull’incidente stradale mortale avvenuto sulla strada provinciale 321 che collega Pilonico Materno a Castel del Piano, sabato pomeriggio. La scorsa notte a Mugnano i teppisti hanno “fatto baldoria“ distruggendo idi molte macchine. A settembre, poi, c’era stato il tentato furto allo sportello bancomat, fallito per l’intervento di alcuni abitanti. "Bisogna reagire con fermezza agli atti vandalici e all’ondata di furti e violenze che stanno aumentando su tutto il territorio provinciale – sottolinea Peltristo –. La gente ha paura di uscire di casa e non si sente più al sicuro neanche nelle proprie abitazioni.