Lanazione.it - Salvano il gatto e rincuorano la padrona

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) "Pronto, Nogra? Sono una signora di 82 anni, non riesco a prendere il mioche non sta bene, l’ho salvato anni fa dalla strada, si nasconde, non mangia e non beve, io non cammino molto bene, e avrei bisogno del vostro aiuto per portarlo al Pronto Soccorso Veterinario di San Piero a Grado". In quel momento, in servizio su Pisa c’è una pattuglia di Guardie Zoofile che vengono attivate per il servizio taxi pet, e dopo accordi con il coordinatore dirigente Nogra Michele Mennucci, si recano all’indirizzo, prendono ile lo portano al Ps della clinica di San Piero a Grado. "Sembra un intervento come tanti altri, no – spiegano le guardie – è qualcosa di diverso, la tenerezza della donna anziana è disarmante: ringrazia di cuore gli operatori intervenuti. L’anziana donna è molto dolce e gentile, e il suo sguardo e le sue parole commuovono le Guardie".