Red Bull Cerro Abajo come rivedere la gara in tv

Grande successo per la tappa genovese del Red Bull Cerro Abajo 2024, la prima in assoluto in Europa per il circuito di urban downhill più estremo e spettacolare al mondo. La battaglia sul filo dei centesimi tra salti, scalinate e curve improvvise, nell'angusto dedalo di creuze e caruggi della

Red Bull Cerro Abajo - il giorno della gara : tracciato - blocco traffico - strade chiuse e bus deviati - Dopo le prove è arrivato il giorno della gara vera e propria. Stiamo parlanto dello storico esordio europeo del Red Bull Cerro Abajo, il circuito di urban downhill più spettacolare e selettivo al mondo. Cerro Abajo: orari e programma I migliori rider (32, provenienti da 15 Paesi diversi)... (Genovatoday.it)

Biciclette che sfrecciano e saltano tra i caruggi : a Genova la prima tappa europea nella storia del Red bull Cerro Abajo - Capitale Europea dello Sport, Genova si prepara uno degli eventi più suggestivi degli sport estremi. Di questi, ben 8 sono italiani: Tommaso Francardo, Hannes Alber, Chris Hauser, Stefano Introzzi, Loris Revelli, Davide Cappello, Davide Palazzari e Mirko Vendemmia. E lo spettacolo è garantito. Immagina passare tra i caruggi di ritorno a casa e vederti passare sopra la testa una bicicletta senza ... (Ilfattoquotidiano.it)

Red Bull Cerro Abajo : l’urban downhill sbarca a Genova il 19 e il 20 ottobre - E’ poi previsto il passaggio sulla circonvallazione a monte e poi dalla celebre spianata di Castelletto. . 2 chilometri. Il Red Bull Cerro Abajo sbarca in Italia tra i 19 e il 20 ottobre, allontanandosi per la prima dal Sudamerica per esplorare le vie di Genova. “Saremo per la prima volta in Europa e mi sembrerà quindi di giocare in casa, vediamo come se la caveranno i rider sudamericani”. (Sportface.it)