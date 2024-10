Record raccolta fondi per Harris, 1 miliardo in 3 mesi (Di lunedì 21 ottobre 2024) La campagna di Kamala Harris ha stabilito il Record per la raccolta fondi più alta di sempre questo trimestre, raccogliendo 1 miliardo di dollari al 30 settembre. Lo riporta il New York Times La campagna della vice presidente e i comitati di partito hanno raccolto oltre 359 milioni di dollari solo il mese scorso rispetto ai 160 milioni di dollari dichiarati dalla campagna di Donald Trump. Quotidiano.net - Record raccolta fondi per Harris, 1 miliardo in 3 mesi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) La campagna di Kamalaha stabilito ilper lapiù alta di sempre questo trimestre, raccogliendo 1di dollari al 30 settembre. Lo riporta il New York Times La campagna della vice presidente e i comitati di partito hanno raccolto oltre 359 milioni di dollari solo il mese scorso rispetto ai 160 milioni di dollari dichiarati dalla campagna di Donald Trump.

