"Qui vincono tutti". Gratta e vinci e giochi, la scoperta in comune d'Italia. Scoppia il caso, le cifre parlano chiaro (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il curioso caso del gioco d'azzardo a Calliano, un piccolo comune del Trentino con appena 1.887 abitanti, ha catturato l'attenzione nazionale per i suoi numeri da record. Nel 2023, ogni cittadino ha speso in media 12.749 euro in scommesse, giochi online e lotterie, un dato che supera di gran lunga la media nazionale di 2.996 euro. Questo sorprendente fenomeno ha sollevato interrogativi e preoccupazioni tra le autorità locali e gli esperti del settore. La ricerca condotta da Federconsumatori, in collaborazione con la Cgil e l'Istituto degli studi sui Comuni, ha rivelato che Calliano è il secondo comune italiano con la spesa pro capite più alta per il gioco d'azzardo tra i comuni con una popolazione compresa tra 2.000 e 9.999 abitanti. >> Maltempo, acqua in autostrada: tratto chiuso al traffico Un record superato solo da Anguillara Veneta nel Padovano.

