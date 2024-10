Quattro arresti a Napoli per l’aggressione al dipartimento di veterinaria dopo la morte di un cane (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di violenza è avvenuto a Napoli, dove Quattro individui sono stati arrestati dai Carabinieri in relazione all’aggressione avvenuta presso il dipartimento di Medicina veterinaria dell’Università Federico II. Questo episodio drammatico accade in un contesto già inquietante, dove il livello di violenza sembra crescere, suggerendo un bisogno urgente di attenzione e riflessione da parte delle autorità. L’assalto e gli arresti Stamattina, i Carabinieri hanno arrestato Quattro sospetti, due uomini e due donne, accusati di concorso in aggressione a personale sanitario e di interruzione di pubblico servizio. Gli arrestati sono tutti noti alle forze dell’ordine e attualmente si trovano agli arresti domiciliari in attesa di un processo. Gaeta.it - Quattro arresti a Napoli per l’aggressione al dipartimento di veterinaria dopo la morte di un cane Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di violenza è avvenuto a, doveindividui sono stati arrestati dai Carabinieri in relazione alavvenuta presso ildi Medicinadell’Università Federico II. Questo episodio drammatico accade in un contesto già inquietante, dove il livello di violenza sembra crescere, suggerendo un bisogno urgente di attenzione e riflessione da parte delle autorità. L’assalto e gliStamattina, i Carabinieri hanno arrestatosospetti, due uomini e due donne, accusati di concorso in aggressione a personale sanitario e di interruzione di pubblico servizio. Gli arrestati sono tutti noti alle forze dell’ordine e attualmente si trovano aglidomiciliari in attesa di un processo.

