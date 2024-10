Pier Cortese e Roberto Angelini presentano "Ero". E Nicolò Fabi ci mette lo zampino (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un viaggio ipnotico e paesaggi sonori ricchi sulle note di Colin Stetson per l'appuntamento che venerdì 18 ottobre, nell'ambito della stagione Sanfra - promossa da mea Concerti in collaborazione con il Comune di Perugia - ha visto il maestro del sax incantare la platea dell'auditorium San Perugiatoday.it - Pier Cortese e Roberto Angelini presentano "Ero". E Nicolò Fabi ci mette lo zampino Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un viaggio ipnotico e paesaggi sonori ricchi sulle note di Colin Stetson per l'appuntamento che venerdì 18 ottobre, nell'ambito della stagione Sanfra - promossa da mea Concerti in collaborazione con il Comune di Perugia - ha visto il maestro del sax incantare la platea dell'auditorium San

Discoverland (Pier Cortese & Roberto Angelini) : continua il tour con Niccolò Fabi per la presentazione di “Ero” - il nuovo album - Angelini Roberto “Bob” Angelini: Chitarra e A. Angelini Roberto “Bob” Angelini: Chitarra elettrica, Cori Pier Cortese: Voci, Mellotron, Ipad, Chitarra acustica, Kalimba José Ramón Caraballo Armas: Percussioni Gabriele Angelini: Synth 8 – AL DI LÀ Testo: P. Mentre la robotica, l’intelligenza artificiale, ambiscono e promettono l’immortalità, dal futuro qualcuno prende atto dell’unicità ... (Romadailynews.it)

Pier Cortese - Discoverland e l’album ‘Ero’ : «Ciò che siamo oggi» - Infatti c’è una domanda: Stai cercando una risposta come Ulisse sopra i mari, sei in balia della corrente o sai bene dove andare?. Questo è sicuramente il nostro modo di lavorare, dopodiché abbiamo seguito un concept che dà vita al disco. Come mai allora questo titolo, Ero? La title track non è malinconica, anzi. (Funweek.it)