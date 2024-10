Mutaverso Teatro: a Salerno parte la IX stagione diretta da Vincenzo Albano (Di lunedì 21 ottobre 2024) Al via, a Salerno, la IX stagione Mutaverso Teatro diretta da Vincenzo Albano e curata da Ablativo. L’edizione 2024/2025 è pronta ad accogliere il pubblico con una programmazione ricca e variegata che, quest’anno, si terrà interamente al Piccolo Teatro del Giullare, offrendo undici venerdì di spettacolo dal 25 ottobre all’11 aprile. La stagione inaugura con uno sguardo sulla Campania, valorizzando il lavoro di nuovi autori e artisti del territorio con la sezione GEografie, sostenuta dalla Fondazione Banco Napoli, una ripresa della rassegna omonima, che l’associazione Ablativo ha tenuto nel 2015, sulla drammaturgia calabrese. Zon.it - Mutaverso Teatro: a Salerno parte la IX stagione diretta da Vincenzo Albano Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Al via, a, la IXMutaverso Teatrodae curata da Ablativo. L’edizione 2024/2025 è pronta ad accogliere il pubblico con una programmazione ricca e variegata che, quest’anno, si terrà interamente al Piccolo Teatro del Giullare, offrendo undici venerdì di spettacolo dal 25 ottobre all’11 aprile. Lainaugura con uno sguardo sulla Campania, valorizzando il lavoro di nuovi autori e artisti del territorio con la sezione GEografie, sostenuta dalla Fondazione Banco Napoli, una ripresa della rassegna omonima, che l’associazione Ablativo ha tenuto nel 2015, sulla drammaturgia calabrese.

