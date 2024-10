Lapresse.it - Maternità surrogata: Anelli, medico deve curare, non ha obbligo denuncia

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Milano, 21 ott. (LaPresse) – “Ilha il dovere di: dovere che gli deriva dalla Legge – in primis, la Costituzione – e dal Codice deontologico, è confermato dalla Giurisprudenza e prevale su ogni altro, facoltà o diritto. Che ilsia esonerato dall’dinei confronti del proprio paziente lo si desume anche dal capoverso dell’articolo 365 del Codice penale che esime ilda talequando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale. Quindi ilnon, è vero, ostacolare la giustizia ma non, soprattutto, porre in essere atti che mettano a rischio la relazione di cura, limitando la tutela della salute dei cittadini”.