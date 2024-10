Maria Rosaria Boccia indagata a Pisa per truffa: “Indagini preliminari in corso” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Pisa, 21 ottobre 2024 – Maria Rosaria Boccia, finita al centro delle cronache per la vicenda che ha portato alle dimissioni dell’ormai ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, è indagata per truffa dalla procura di Pisa. La conferma arriva direttamente dalla procuratrice Teresa Angela Camelio attraverso una nota. I fatti, si legge nel comunicato, riguardano "la presunta partecipazione a un progetto imprenditoriale riguardante un immobile, avvenuta nel 2021". Il procedimento, prosegue la procuratrice, "si trova nella fase delle Indagini preliminari" e pertanto Boccia "beneficia della presunzione di non colpevolezza sino alla pronuncia definitiva della sentenza, e che è stato notificato l'invito a comparire per rendere interrogatorio all'indagata e al suo difensore". Lanazione.it - Maria Rosaria Boccia indagata a Pisa per truffa: “Indagini preliminari in corso” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ottobre 2024 –, finita al centro delle cronache per la vicenda che ha portato alle dimissioni dell’ormai ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, èperdalla procura di. La conferma arriva direttamente dalla procuratrice Teresa Angela Camelio attraverso una nota. I fatti, si legge nel comunicato, riguardano "la presunta partecipazione a un progetto imprenditoriale riguardante un immobile, avvenuta nel 2021". Il procedimento, prosegue la procuratrice, "si trova nella fase delle" e pertanto"beneficia della presunzione di non colpevolezza sino alla pronuncia definitiva della sentenza, e che è stato notificato l'invito a comparire per rendere interrogatorio all'e al suo difensore".

