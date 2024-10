Manovra, le misure per le assunzioni: cosa potrebbe cambiare nel mondo del lavoro (Di lunedì 21 ottobre 2024) Oggi la Legge di Bilancio arriva in Parlamento con il suo carico di novità che promettono di cambiare parecchio le carte in tavola, soprattutto per chi è in cerca di lavoro o si barcamena tra le solite scartoffie fiscali. Il governo Meloni punta tutto sulle assunzioni e su un fisco più aggressivo, tra incentivi per chi assume e nuove regole per chi si sposta. Ma, come al solito, non mancano le polemiche. Vediamo cosa c’è dietro le cifre e i numeri che fanno impazzire la politica. Il lavoro costa meno, se assumi (davvero) Tra le misure più interessanti della Manovra 2025 spunta la maxideduzione sulle assunzioni, una manna dal cielo per le aziende che decidono di allargare la propria forza lavoro. Quifinanza.it - Manovra, le misure per le assunzioni: cosa potrebbe cambiare nel mondo del lavoro Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Oggi la Legge di Bilancio arriva in Parlamento con il suo carico di novità che promettono diparecchio le carte in tavola, soprattutto per chi è in cerca dio si barcamena tra le solite scartoffie fiscali. Il governo Meloni punta tutto sullee su un fisco più aggressivo, tra incentivi per chi assume e nuove regole per chi si sposta. Ma, come al solito, non mancano le polemiche. Vediamoc’è dietro le cifre e i numeri che fanno impazzire la politica. Ilcosta meno, se assumi (davvero) Tra lepiù interessanti della2025 spunta la maxideduzione sulle, una manna dal cielo per le aziende che decidono di allargare la propria forza

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Test di Medicina - Bernini : “Nel 2025 si cambia - al lavoro per la riforma dell’accesso programmato”. Cosa potrebbe cambiare - La Ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha annunciato, mercoledì scorso, alla Camera dei Deputati l'avvio della riforma del test di Medicina per il 2025. . Cosa potrebbe cambiare sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. L'articolo Test di Medicina, Bernini: “Nel 2025 si cambia, al lavoro per la riforma dell’accesso programmato”. (Orizzontescuola.it)

Come Banca Generali sta usando l'AI per cambiare il lavoro in finanza - Dal marketing digitale ai report dei consulenti, ecco come l'istituto sta sfruttando l'intelligenza artificiale per cambiare i processi interni. (Wired.it)

Pensioni - Quota 103 e Opzione donna in bilico. Bonus per chi resta al lavoro : cosa può cambiare nel 2025 - Il campanello d?allarme suonato dall?Inps non cade nel vuoto. Da tempo il ministro dell?Economia Giancarlo Giorgetti ha in cima ai suoi pensieri la questione previdenziale. Insieme... (Ilmessaggero.it)