Gaeta.it - Maltempo in Calabria: un anziano salvato dai vigili del fuoco mentre era intrappolato in un furgoncino

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella giornata di oggi, laè stata colpita da condizioni meteorologiche avverse che hanno causato disagi in diverse zone della regione. In un episodio particolarmente drammatico, unè rimastoall’interno di unlungo la strada vicino all’aeroporto di Lamezia Terme, nella località di Trigna. Fortunatamente, l’intervento tempestivo deidelha permesso di mettere in sicurezza l’uomo e di evitare conseguenze potenzialmente gravi. Le condizioni meteorologiche avverse inOggi, laha vissuto una giornata segnata da forti piogge e venti impetuosi che hanno provocato allagamenti e disagi alla circolazione stradale. Le previsioni meteo avevano già annunciatoin arrivo, avvertendo i cittadini di prestare particolare attenzione.