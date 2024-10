Maltempo al nord, l'Emilia-Romagna ancora sott'acqua. Come salvarsi (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’Emilia-Romagna è di nuovo finita sott’acqua, tragicamente. Queste piene eccedono la nostra esperienza. Sono originario di Budrio, un paese nel Bolognese, dove ieri il torrente Id Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Maltempo al nord, l'Emilia-Romagna ancora sott'acqua. Come salvarsi Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’è di nuovo finita, tragicamente. Queste piene eccedono la nostra esperienza. Sono originario di Budrio, un paese nel Bolognese, dove ieri il torrente Id Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Quattro alluvioni in un anno - il caso dell’Emilia Romagna : la corsa forsennata della politica contro il maltempo - Agricoltori ed allevatori hanno riportato danni alla produzione, con la morte di molti capi di bestiame e di moltissime colture. Il maltempo ha imperversato sull’Italia accanendosi su alcuni territori già duramente colpiti da alluvioni: il caso dell’Emilia Romagna. E intanto continua a piovere. Per le inondazioni del 2023 il Parlamento europeo ha recentemente approvato 378,8 milioni di aiuti ... (Notizie.com)

Maltempo in Emilia Romagna - emergenza a Bologna : oggi scuole chiuse - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. (Adnkronos) – Emergenza maltempo in Emilia Romagna, con la regione colpita da un'ondata di precipitazioni senza precedenti. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa ... (Webmagazine24.it)

Maltempo in Emilia Romagna - emergenza a Bologna : oggi scuole chiuse - (Adnkronos) – Emergenza maltempo in Emilia Romagna, con la regione colpita da un'ondata di precipitazioni senza precedenti. Nel mirino di piogge torrenziali in particolare la Città metropolitana di Bologna, dove oggi 21 settembre nidi e scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse per consentire le necessarie verifiche di tutte le sedi e garantirne la […] The post Maltempo in Emilia Romagna, ... (Lidentita.it)