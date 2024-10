Liberoquotidiano.it - Ma allora anche l'Italia non è più un paese sicuro

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Lo dicono i magistrati, ci brindano a sinistra: un, per essere considerato, lo deve essere ovunque e per tutti. E se lo sostengono in, deve essere proprio vero, perché è la Patria del diritto e quella di Cesare Beccaria, dove l'accoglienza è un dogma inscalfibile, la Chiesa è universalista con messa cantata e gli immigrati sono a prescindere una risorsa che ci arricchisce culturalmente (e ci pagano pure le pensioni). Qui è stato inventato il detto “piove governo ladro”, ma vale solo se l'esecutivo è di destra. I tappi di champagne sono già saltati e le tartine al caviale imburrate e servite alla notizia che i dodici richiedenti asilo spediti in Albania sono stati mandati con raccomandata espresso innel nome delle Legge. Egitto e Bangladesh non sarebbero Paesi sicuri perché non ovunque e non per tutti. La generosadi sinistra spalanca le braccia.