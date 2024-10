“L'ultimo Sigillo”: i segreti del santuario della Verna a Palazzo Vecchio (Di lunedì 21 ottobre 2024) Firenze, 21 ottobre 2024 - Storia, arte e religione. Una triade che unisce valori secolari e spirituali, custoditi da secoli e per l'eternità dal santuario francescano sul monte della Verna, tra le foreste del Casentino: un luogo simbolico legato profondamente alla memoria del Santo - che qui ricevette le Stimmate nel 1224 su mani, piedi e costato - e alla nostra città, sotto la cui protezione papa Eugenio IV pose il convento un paio di secoli dopo. La mostra "L'ultimo Sigillo: l'abito di San Francesco e un viaggio immersivo dal Monte della Verna a Firenze", promossa dal Comune di Firenze e realizzata da MUS.E in collaborazione con il Comitato francescano per l'Ottavo Centenario delle Stimmate di San Francesco, è l'occasione speciale per celebrare il legame ideale e storico tra le due istituzioni. Lanazione.it - “L'ultimo Sigillo”: i segreti del santuario della Verna a Palazzo Vecchio Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Firenze, 21 ottobre 2024 - Storia, arte e religione. Una triade che unisce valori secolari e spirituali, custoditi da secoli e per l'eternità dalfrancescano sul monte, tra le foreste del Casentino: un luogo simbolico legato profondamente alla memoria del Santo - che qui ricevette le Stimmate nel 1224 su mani, piedi e costato - e alla nostra città, sotto la cui protezione papa Eugenio IV pose il convento un paio di secoli dopo. La mostra "L': l'abito di San Francesco e un viaggio immersivo dal Montea Firenze", promossa dal Comune di Firenze e realizzata da MUS.E in collaborazione con il Comitato francescano per l'Ottavo Centenario delle Stimmate di San Francesco, è l'occasione speciale per celebrare il legame ideale e storico tra le due istituzioni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Serra International Italia in visita al santuario della Verna - Il Serra International Italia in visita al Santuario della Verna per l’ottocentesimo anniversario dalla stimmatizzazione di San Francesco. Il pellegrinaggio è in programma oggi, sabato 12 ottobre, quando il Serra International Italia e il Consiglio Nazionale Italiano a Sostegno delle Vocazioni... (Arezzonotizie.it)

Al santuario della Verna celebrata la festa di San Francesco e chiusa la porta santa della cappella delle stimmate - E’ stato questo l’invito rivolto da monsignor Andrea Migliavacca. . . “Si chiude la porta santa, ma entri San Francesco nella porta che è il nostro cuore! Lasciamo entrare la sua testimonianza; riconosciamo che abbiamo bisogno di Francesco: per la nostra vita, per la Chiesa, per questo nostro mondo". (Arezzonotizie.it)

Santuario della Verna : chiuso l’ottavo centenario delle Stimmate di San Francesco - . a' Massimo Fusarelli, ministro generale dei frati minori, nell'omelia pronunciata questa mattina, 17 settembre 2024, al santuario della Verna (Arezzo), ha celebrato la messa solenne che ha chiuso l'ottavo centenario della stimmatizzazione di San Francesco L'articolo Santuario della Verna: chiuso l’ottavo. (Firenzepost.it)