Gaeta.it - L’ultimo compleanno di Shirel Golan: una tragedia che segna l’Israele post 7 ottobre

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Shirel Golan, una giovane di 22 anni, ha tragicamente deciso di porre fine alla sua vita nel giorno del suo compleanno, dopo aver sopravvissuto all'orrore del massacro durante il festival Nova, avvenuto il 7 ottobre. La sua morte ha suscitato una profonda indignazione, in particolare tra i membri della sua famiglia, che sostengono che lo Stato non le abbia fornito il supporto psicologico necessario per affrontare le conseguenze del trauma subito. Questo evento ha riacceso il dibattito sul sostegno psicologico per le vittime di attacchi terroristi in Israele. Il contesto del massacro al festival Nova Il festival Nova, un evento musicale che ha attratto migliaia di partecipanti, è trasformatosi in una scena di terrore quando i membri di Hamas hanno attaccato i presenti, portando a una serie di atrocità.