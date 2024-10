LIVE – Arnaldi-Goffin 7-6 0-0, primo turno Atp Basilea 2024: RISULTATO in DIRETTA (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Arnaldi-Goffin, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 500 di Basilea 2024 (cemento indoor). Match alla portata per il tennista azzurro, che prova a rientrare tra i primi 30 del ranking in queste ultime settimane di stagione e magari di guadagnarsi un posto alle Finals di Coppa Davis. Il suo debutto sui campi veloci elvetici è previsto nel primo pomeriggio italiano, con l’esperto Goffin dall’altro lato del net. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come terzo incontro di giornata dalle 12:00. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel torneo ATP 500 di(cemento indoor). Match alla portata per il tennista azzurro, che prova a rientrare tra i primi 30 del ranking in queste ultime settimane di stagione e magari di guadagnarsi un posto alle Finals di Coppa Davis. Il suo debutto sui campi veloci elvetici è previsto nelpomeriggio italiano, con l’espertodall’altro lato del net. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come terzo incontro di giornata dalle 12:00.

LIVE Arnaldi-Goffin 7-6 - 0-1 ATP Basilea 2024 in DIRETTA : parte il secondo set - match apertissimo - Altro doppio in programma tra poco: Koolhof/Mektic contro Cerundolo/Etcheverry. 15-15 Sul nastro il dritto di Arnaldi. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale punto a punto dell’incontro. 40-0 Altra risposta larga del numero 54 del mondo. 40-30 In rete il dritto in uscita di servizio. 17 Cambia l’avversario dell’azzurro. (Oasport.it)

LIVE Arnaldi-Goffin 6-5 ATP Basilea 2024 in DIRETTA : l’azzurro salva due set-point - match acceso - AD-40 Primo Ace esterno per il belga. 15-30 Botta forte di dritto che termina in rete. 40-30 Punto Goffin, dritto aiutato dal nastro. 15-0 Terzo Ace Arnaldi! 3-3 Game Arnaldi che taglia bene il campo di dritto. Avversario di giornata lo spagnolo Roberto Carballes Baena: numero 54 del circuito ATP ma pur sempre avversario tignoso. (Oasport.it)

LIVE – Arnaldi-Goffin 6-6 - primo turno Atp Basilea 2024 : RISULTATO in DIRETTA - PRIMO SET – L’ace e poi un punto col brivido, evita guai Arnaldi ma ora servirà per il set Goffin. PRIMO SET – Arnaldi annulla i due set point e c’è anche un caduta per Goffin! Si spera non abbia nulla. PRIMO SET – CONTROBREAK ARNALDI! Gran punto dell’azzurro, che chiude con la palla corta! 5-5, tutto in discussione di nuovo. (Sportface.it)