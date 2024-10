Lettera43.it - Le mani di Sergey Lomakin sull’Udinese: l’imprenditore russo ha contattato la famiglia Pozzo

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Si chiamaed è un imprenditoredi 51 anni, con passaporto di Cipro. Ma soprattutto si tratta di un personaggio il cui nome sta prendendo sempre più piede in Friuli Venezia Giulia, perché sarebbe intenzionato ad acquistare l’Udinese. Tanto che, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, avrebbe anche giàla, che detiene il club dal 1986, per avviare una trattativa., secondo i dati di Forbes, vanta un patrimonio di 1,7 miliardi di dollari. Le indiscrezioni sul possibile cambio di proprietà in casa Udinese si sommano alla vendita del Genoa da parte di 777 Partners e alla trattativa intavolata da Gamco Investor con Fininvest per il Monza. LEGGI ANCHE: Gli affanni societari di Genoa e Monza: così la Serie A è in svendita Inon vogliono lasciare l’Udinese Non sarà facile, però, arrivare a capo della vicenda.