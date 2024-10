Karate Culasso | Rivivere il confronto agonistico con gli altri Un’emozione che mi mancava

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma – Una vita trascorsa nel mondo dele dove ha dato anima, dedizione, passione e lavoro. Claudioè stato il Direttore Tecnico delFiamme Gialle per 40 anni. Ha fatto crescere generazioni di atleti e di leggende che oggi, in tanti, sono rimasti nel mondo del tatami. Allenatori, dirigenti. Oggi è il presidente della Commissione Allenatori Fijlkam ed è stato anche atleta e vincente. E lo è ancora. Il Maestro diconosciuto in tutto il movimento italiano delazzurro scende ancora sul tatami. Come se quel legame con il suo mondonon si fosse mai slegato e non fosse mai sparito. E non lo è. E alla recente Coppa Italia Master (organizzata dal Comitato Regionale Abruzzo Fijlkam), come lui stesso racconta sulla sua pagina personale Facebook, è stata una tappa importante per lui, per essere ancora atleta innamorato e dedito.