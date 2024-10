Kaia Gerber, eroina di Orgoglio e Pregiudizio con un’acconciatura capelli vittoriana (Di lunedì 21 ottobre 2024) Quando l’estetica di Orgoglio e Pregiudizio, tipica di un’età di passaggio tra la reggenza inglese e quella vittoriana, incontra il glamour di Hollywood c’è da restare a bocca aperta. Succede se si osserva Kaia Gerber sul red carpet della quarta edizione dell’Academy Museum Gala 2024. Dal suo abito alla sua acconciatura capelli fino alla manicure perfettamente nude. Da dama. Amica.it - Kaia Gerber, eroina di Orgoglio e Pregiudizio con un’acconciatura capelli vittoriana Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Quando l’estetica di, tipica di un’età di passaggio tra la reggenza inglese e quella, incontra il glamour di Hollywood c’è da restare a bocca aperta. Succede se si osservasul red carpet della quarta edizione dell’Academy Museum Gala 2024. Dal suo abito alla sua acconciaturafino alla manicure perfettamente nude. Da dama.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Austin Butler e Kaia Gerber : la storia d’amore è al capolinea? - L’attore e la top model non vengono pizzicati insieme da un po’ e lei è stata fotografata, nel corso della serata, in compagnia del comico Marcello Hernandez. (Vanityfair.it)

Kaia Gerber “ruba” il vestito alla madre Cindy Crawford : la figlia ricrea il look del red carpet con Richard Gere - Continua a leggere . Kaia Gerber e Cindy Crawford sono due delle modelle più richieste al mondo: l'ultima, icona anni Novanta, calca spesso i red carpet insieme alla figlia, amatissima da tante Maison. Per il suo debutto sul grande schermo, la ventenne ha voluto omaggiare la mamma "rubandole" uno dei suoi abiti più famosi. (Fanpage.it)

Kaia Gerber ruba il look più famoso di mamma Cindy Crawford : chi lo indossa meglio - Si tratta di una creazione realizzata su misura dallo stilista francese Hervé Léger, noto per i bandage dress che impazzavano negli Anni ’90. Anche il beauty look, con make-up in toni nude e piega voluminosa riprende quello della top model. Chi lo indossa meglio? Non si può che decretare un pareggio. (Dilei.it)