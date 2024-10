Juve annuncia: “Arriva Arda Guler”. Ma il profilo è hackerato (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Juve compra Arda Gulter, 19enne talento turco del Real Madrid. Il profilo in inglese del club bianconero su X annuncia l'acquisto. C'è un dettaglio: l'account è stato hackerato. "Il nostro account inglese è stato hackerato. Si prega di ignorare le false informazioni pubblicate su @Juventusfcen. Stiamo lavorando per risolvere il problema", scrive Juve annuncia: “Arriva Arda Guler”. Ma il profilo è hackerato L'Identità. Lidentita.it - Juve annuncia: “Arriva Arda Guler”. Ma il profilo è hackerato Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – LacompraGulter, 19enne talento turco del Real Madrid. Ilin inglese del club bianconero su Xl'acquisto. C'è un dettaglio: l'account è stato. "Il nostro account inglese è stato. Si prega di ignorare le false informazioni pubblicate su @ntusfcen. Stiamo lavorando per risolvere il problema", scrive: “”. Ma ilL'Identità.

L'illusione dei tifosi : il fortissimo Arda Guler "è della Juventus". Ma è una bufala : il profilo "X" è stato hackerato - È il centrocampista più forte a livello mondiale tra tutti quelli nella fascia 18-21 anni. Non per nulla se lo è accaparrato il Real Madrid, con 20 milioni dati in rata unica al Fenerbahce. Eppure, per qualche ora, i tifosi della Juventus hanno sognato il "contro colpaccio": Arda Guler in... (Torinotoday.it)

“Arda Guler alla Juventus” : fake news - il profilo Twitter dei bianconeri è stato hackerato - Our Juventus English account has been compromised. Stiamo lavorando per risolvere il problema”. Una fake news che era già andata di tendenza, soprattutto nel Twitter calcio. Tutto uno scherzo, ovviamente. Così, il profilo social italiano dei bianconeri scioglie qualsiasi dubbio e spiega i motivi di un tweet che ha già fatto il giro del web. (Ilfattoquotidiano.it)

Juventus - hackerato il profilo twitter ufficiale - che annuncia l'acquisto di Arda Guler! Il club fa chiarezza - Il profilo twitter ufficiale in inglese della Juventus annuncia un acquisto clamoroso, quello di Arda Guler! Neanche il tempo di stupirsi e,... (Calciomercato.com)