Incubo alluvioni a ripetizione l’esperto | Temporali più intensi e duraturi

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Bologna, 21 ottobre 2024 – Centosessanta millimetri d’acqua. In pratica, la pioggia di due mesi concentrata in appena sei ore. La portata del ciclone extratropicale – così lo definiscono i meteorologi tra gli addetti ai lavori – che si è abbattutto sull’Emilia-Romagna è racchiuso nei numeri simbolo di Bologna, dove la media storica dell’intero mese di ottobre era di poco superiore ai 70 millimetri. Il capoluogo e l’intera città metropolitana sono state tra le zone più colpite a partire da sabato sera, in un weekend dove l’allerta rossa è stata prorogata per tutta la giornata di domenica anche nelle province di Modena, Reggio Emilia (fino al Parmense), Ferrara, Ravenna e nella collina bolognese-romagnola.