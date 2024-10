Il week end del Rugby Mammuth Montevarchi (Di lunedì 21 ottobre 2024) Arezzo, 21 ottobre 2024 – Tra sfide difficili e sorrisi in campo il weekend ha visto le squadre giovanili del Rugby Mammut Montevarchi impegnate in due importanti appuntamenti. Le emozioni non sono mancate, tra una trasferta impegnativa e una giornata di sport e divertimento per i più piccoli. Sabato scorso, l’Under 18, in franchigia con il Vasari Arezzo, ha affrontato una difficile sfida contro i Lions Amaranto a Livorno. Nonostante l’impegno dei valdarnesi, la partita si è conclusa con una sconfitta. La squadra è rimasta in partita per gran parte del match, ma un calo nel finale ha compromesso il risultato. L’allenatore, pur dispiaciuto, ha espresso fiducia per il futuro: "Nonostante la delusione, usciamo da questa esperienza consapevoli del lavoro che ci aspetta”. Già stasera l’Under 18 sarà impegnata in un test match contro una squadra inglese presso l’impianto del Vasari Arezzo. Lanazione.it - Il week end del Rugby Mammuth Montevarchi Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Arezzo, 21 ottobre 2024 – Tra sfide difficili e sorrisi in campo ilend ha visto le squadre giovanili delMammutimpegnate in due importanti appuntamenti. Le emozioni non sono mancate, tra una trasferta impegnativa e una giornata di sport e divertimento per i più piccoli. Sabato scorso, l’Under 18, in franchigia con il Vasari Arezzo, ha affrontato una difficile sfida contro i Lions Amaranto a Livorno. Nonostante l’impegno dei valdarnesi, la partita si è conclusa con una sconfitta. La squadra è rimasta in partita per gran parte del match, ma un calo nel finale ha compromesso il risultato. L’allenatore, pur dispiaciuto, ha espresso fiducia per il futuro: "Nonostante la delusione, usciamo da questa esperienza consapevoli del lavoro che ci aspetta”. Già stasera l’Under 18 sarà impegnata in un test match contro una squadra inglese presso l’impianto del Vasari Arezzo.

